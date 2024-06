Sondaj de opinie: Ati fi de acord ca elevii care deranjeaza orele sa fie mutati intr-o alta sala? Iata cum au votat cititorii

Dupa o saptamana in care am primit raspuns din partea a 147 de persoane, rezulatele arata ca 86 dintre acestea sunt de acord cu aceasta masura , in timp… [citeste mai departe]