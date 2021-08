Anunțul premierului pe care mulți români cu venituri mici îl așteaptă „Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp am propus, va fi o compensare in aceasta iarna a pretului facturat. Va fi o compensare in factura. Pe langa consumatorul vulnerabil, vom merge mai departe si vom compensa o parte din factura", a declarat Citu marti la Parlament.Intrebat daca vor exista consecinte pentru furnizorii de energie care nu respecta piata concurentiala, premierul a raspuns: "Daca exista asa ceva, bineinteles. Asta a fost discutia cu cei de la Consiliul Concurentei. Informatiile primite pana acum arata ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna, arata Agerpres. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp am propus, va fi o compensare…

- Virgil Popescu a declarat joi, ca a avut o intalnire cu ANRE, Consiliul Concurentei, Transelectrica si OPCOM pentru a vedea evolutia preturilor pe piata de energie si a gazelor si ce solutii pot fi luate. “Este evident ceea ce am spus in urma cu doua saptamani ca devansarea termenului de intrare in…

- „Vrem sa vedem ce variante sunt pentru pregatirea soluțiilor. Ne vom vedea și saptamana viitoare, tot in aceasta formula. Protecția consumatorului vulnerabil este importanta pentru noi, iar asta inseamna ca vom devansa termenul legii, trimisa deja in Parlament, din septembrie 2022, chiar in aceasta…

- In cursul zilei de miercuri, guvernul a aprobat noile masuri de relaxare care vor fi aplicate de la 1 august, in contextul pandemiei de coronavirus. Printre masuri, scade la 2 la mia de locuitori pragul de infectare cu COVID-19 din ultimele doua saptamani la care se aplica restricții intr-o localitate.…

- La inceputul lunii, DNA a anunțat ca in dosarul penal 264/P/2020 se fac cercetari pentru infracțiunile de folosire cu rea-credința de documente ori declarații false, fapte de corupție, dar și infracțiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit national.ro .Concret, cele 2 companii…

- Chiar daca producția de cireșe le aduce mulți bani fermierilor romani, aceștia se confrunta cu probleme majore in ultima perioada. Mai mulți producatori s-au vazut nevoiți sa recurga la masuri extreme dupa ce și-au dat seama ca pot sa aiba pierderi uriașe in aceasta perioada. Ce probleme au fermierii…

- Fermierii au protestat, miercuri, in Parcul Izvor, nemulțumiți de politicile adoptate de Guvernul condus de Florin Cițu in sectorul agricol. Adrian Chesnoiu, presedintele Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor, și senatorul PSD, Paul Stanescu au discutat cu oamenii nemulțumiți. „La finalul…