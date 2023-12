Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata noapte, pe pagina sa de Facebook, ca Austria și-a schimbat poziția fața de intrarea Romaniei in Schengen. Este adevarat ca pentru inceput ne primește doar parțial, acceptand ridicarea granițelor aeriene. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in…

- Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru Romania, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. “Asta inseamna ca romanii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci cand zboara in interiorul Uniunii Europene. Am facut eforturi…

- Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru Romania, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.Și presa austriaca scrie ca autoritațile de la Viena au facut o oferta „interesanta”

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, sambata seara, ca Austria ”si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania”. ”Asta inseamna ca romanii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci cand zboara in interiorul Uniunii Europene”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata seara, 9 decembrie, ca Austria „si-a flexibilizat pozitia” referitoare la Schengen și a acceptat sa se ridice granitele aeriene pentru Romania. Nu este clar deocamdata cand ar putea fi luata aceasta decizie.„Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria „si-a flexibilizat pozitia” in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu…

- Catalin Predoiu a fost prezent in emisiunea “Ediție speciala” de la Romania TV. Ministrul de Interne a abordat, printre altele, subiectele droguri și spațiul Schengen. Intrebat ce face pentru aderarea Romaniei la Schengen, Catalin Predoiu a raspuns: “In primul rand, cred ca e util sa incadram exact…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, crede ca in acest an vor fi evolutii in privinta Schengen. El este de parere ca decizia anunțata de premierul Marcel Ciolacu, privind acționarea in instanța a Austriei, din cauza blocarii aderarii Romaniei la Schengen, este ”o idee prematura” Catalin Predoiu a…