Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca 40 de lei va fi in final valoarea tichetului de masa, incepand cu 1 iulie. „Se incheie o saptamana cu decizii importante pentru dezvoltarea Romaniei. Am inceput demersurile pentru a majora valoarea tichetelor de masa pentru angajati la 40 de lei si ne dorim ca noua…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțar ca au inceput demersurile pentru a majora valoarea tichetelor de masa pentru angajati la 40 de lei, dorind ca masura sa se aplice incepand cu 1 iulie. ”Tebuie sa dam dovada de mai multa chibzuinta in cheltuirea banului public”, a spus premierul, el mentionand ca pot…

- ”Se incheie o saptamana cu decizii importante pentru dezvoltarea Romaniei. Am inceput demersurile pentru a majora valoarea tichetelor de masa pentru angajati la 40 de lei si ne dorim ca noua valoare nominala sa se aplice incepand cu 1 iulie. In cursul vizitei de lucru de la Iasi, am trecut in revista…

- O autoutilitara Dacia 1305, veche de 26 de ani este pusa la vanzare de ANAF . Instituția anunța ca licitatia va avea loc pe 18 mai, in Oradea. Autovehiculul care este in stare avansata de uzura va fi vandut de ANAF cu suma de 675 lei. Anunțul a fost facut de ANAF pe pagina de facebook. „Directia Generala…

- Premierul Nicolae Ciuca le ureaza romanilor care sarbatoresc Pastele in aceasta perioada ca bucuria Invierii sa le aduca liniste sufleteasca, pace si fericire alaturi de cei dragi."Bucuria Invierii Domnului sa va aduca liniste sufleteasca, pace, bucurie si fericirea de a petrece clipe frumoase alaturi…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 252.236,67 lei, contractul fiind impartit in loturi. Unitatea Militara 01837 Mihail Kogalniceanu, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Acord cadru de furnizare produse alimentare si articole de unica folosintaldquo;, achizitia fiind atribuita…

- Fostul pugilist Lucian Bute a reacționat dupa ce Rudel Obreja a murit. Cei doi au avut o relație apropiata. ”Cu durere in suflet am aflat ca Rudel Obreja a trecut in neființa. Rudel a fost langa mine in boxul amator și cel profesionist! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum lin, Rudel Obreja! Sincere…

- Guvernul Romaniei a aprobat hotararea prin care se vor aloca aproape 51 de milioane de lei pentru reabilitarea cladirilor afectate de cutremurele din Gorj. Premierul Nicolae Ciuca a facut anunțul oficial miercuri dupa-amiaza.