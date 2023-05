Stiri pe aceeasi tema

- Varsta de pensionare va creste, astfel ca mare parte din romani vor iesi la pensie mai tarziu, cand vor fi mai batrani, desi speranta de viata scade la noi in tara, potrivit statisticilor. Șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a anunțat ca varsta de pensionare va creste. Mai…

- Deputatul Gheorghe Șimon: spunem NU creșterii varstei de pensionare! „A munci pana la 70 de ani este o inepție care va atarna greu pe umerii romanilor. Viața de zi cu zi vine cu greutațile zilnice alimentata de prețurile mari și salariile mici. Varsta nu este un numar, este un cumul de factori care…

- Urmeaza schimbari majore in sistemul de pensii din Romania. Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a vorbit despre ce se intampla cu creșterea varstei de pensionare.

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni la sediul central al PSD ca social-democratii nu sustin sub nicio forma o majorare a varstei de pensionare peste varsta de 65 de ani. Haideti sa ne ocupam de speranta de viata sanatoasa a cetatenilor romani, dupa care sa vedem daca discutam despre o eventuala…

- Pensii 2023 | Reducerea varstei de pensionare 2023: In ce situații se poate acorda Pensii 2023 | Reducerea varstei de pensionare 2023: In ce situații se poate acorda • Varsta de pensionare standard la femei și barbați Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) dezvaluie in ce situatii se acorda pensia…

- Chiar și dupa implinirea varstei de pensionare, romanii vor putea sa-și continue activitatea, pana la varsta de 70 de ani, se arata intr-un proiect de lege. Legea ar face parte din jaloanele asumate de țara noastra in Planul Național de Redresare și Reziliența. ”PSD se opune creșterii varstei de pensionare.…

- Din aceasta luna a crescut varsta de pensionare pentru femeile din Romania, la 62 de ani, de la 61 de ani și noua luni. Pana in 2030, insa, in cazul femeilor se aplica o creștere treptata a varstei de pensionare. Va ajunge la 63 de ani, urmand cam in anul 2035, sa fie de 65 de ani. Totodata, stagiul…