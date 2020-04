Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si alti experti in domeniul sanatatii recomanda folosirea termenului de „distantare fizica” in locul celui de „distantare sociala” in aceasta pandemie, intrucat conexiunile sociale sunt mai importante ca niciodata, potrivit CNN .

- Germania pregatește o relaxare a restricțiilor impuse de pandemie, dar menține masurile de distanțare sociala pana pe 3 mai. Anunțul a fost facut aseara de cancelarul Angela Merkel in urma unei videoconferințe cu oficialii din cele 16 landuri.

- Trebuie sa ne obisnuim cu actualele reguli de igiena si distantare sociala deoarece pandemia de Covid-19 ar putea dura doi ani. Anuntul este facut tot mai des de specialisti. „Va trebui sa ne obisnuim sa respectam in mod curent unele dintre aceste masuri care sunt introduse acum, adica acelea referitoare…

- Astazi este Pastele catolic iar peste o saptamana va fi cel ortodox. Fiind o sarbatoare celebrata intotdeauna in familie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru atrage atenția asupra faptului ca anul acesta este unul deosebit, suntem in plina criza de coronavirus motiv entru care, in urmatoarele doua saptamani,…

- Marți a fost ziua in care s-a inregistrat un numar record de persoane care s-au imbolnavit de coronavirus Marți, 17 martie, a fost ziua cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus din acest an. Este vorba despre un bilanț la nivel mondial, facut de Organizația Mondiala a Sanatații.…

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizițiile urgente de materiale medicale din țarile membre, a anuntat sambata Guvernul de la Beijing, pe fondul cresterii cazurilor de imbolnaviri cauzate de coronavirus, potrivit Reuters, preluat de Mediafax.Numarul deceselor provocate…