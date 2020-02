Stiri pe aceeasi tema

- Peste zece milioane de euro au platit iesenii pentru un proiect al Primariei, care a condus la cresterea poluarii in oras, creeaza in continuare haos in trafic si face ca numarul accidentelor rutiere in municipiu sa creasca. Asa a descris, succint, deputatul Marius Bodea Sistemul de Management al Traficului…

- „Nu se pune problema sa majoram tariful pentru transportul public de calatori. Nu am discutat niciodata sa luam aceasta masura de dublare sau de triplare a costului biletului pentru a se circula cu autobuzul, cu tramvaiul sau cu troleibuzul ori abonamentul”, a declarat Firea, joi.Miercuri, directorul…

- In cadrul ședinței de marți seara, Ministrul Educației, Monica Anisie, a venit cu propuneri pentru Guvern. Schimbarile vizeaza nu doar programul „Masa calda”, ci și decontarea transportului elevilor.

- Ziarul Unirea Incepand din aceasta toamna, elevii vor putea circula gratuit, cu transportul in comun, pe baza carnetului de elev. Anunțul facut de Ministerul Educației Incepand din aceasta toamna, elevii vor putea circula gratuit, cu transportul in comun, pe baza carnetului de elev. Anunțul facut de…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a fost notificata de Comisia Europeana cu privire la faptul ca din fermele comerciale de pasari din Ungaria, aflate in zona de restrictie din jurul focarului de gripa aviara produs de tipul H5N8, au fost

- Adrian Thiess spune ca situația este delicata și, implicit vorbele grele pe care și le-au aruncat cei doi artiști nu ii avantajeaza. "Tot acest așa-zis conflict este unul infantil și nu onoreaza niciuna dintre parți. Lui Abi evident ca i-am spus asta, cu Alex Velea nu am avut placerea sa ma…

- Copii care fac naveta la școala vor avea in curand parte de transport gratuit. Asta dupa ce Guvernul isi asuma raspunderea pentru abrogarea ordonantei de urgenta care bloca transportul judetean gratuit pentru elevi. Anunțul a venit din partea vicepremierului Raluca Turcan. „Am promis,…

- Meteorologii avertizeaza ca iarna acesta va fi una grea, cu fenomene extreme, și ca este posibil sa se prelungeasca pana in primavara calendaristica. Iar luna noiembrie este ”iesita total din scarile climatice urmarite in arhive”. Iarna aceasta va fi una grea, anunța meteorologii. Este foarte posibil…