- Criza fara precedent: cu 420 de cazuri noi si astazi, Romania se indreapta spre cele mai sumbre scenarii. La cele mai mari doua spitale din Bucuresti nu mai sunt locuri libere in sectiile de terapie intensiva, iar in tara pacientii sunt mutati dintr-un judet in altul.

- Creșterea numarului de infecții cu noul coronavirus determina autoritațile din Statele Unite ale Americii sa ia decizii drastice, motiv pentru care plajele și barurile vor fi inchise temporar.

- Creșterea alarmanta de cazuri de coronavirus in Romania aduce și primele restricții. Mai exact, se pare ca redeschiderea restaurantelor, masura de relaxare ce urma sa fie adoptata la 1 iunie, nu va mai fi posibila.

- Va delectați din cand in cand cu somon? Atunci, urmatoarele informații ar putea sa nu fie tocmai pe placul dumneavoastra. In Beijing, in ultimele 48 de ore, numarul infectarilor cu coronavirus a crescut neașteptat de mult. Printre posibilele cauze pare sa fie consumul de somon.Citește și: VIDEO…

- Parinții care lucreaza in domenii afectate in continuare de pandemia de coronavirus vor primi in continuare indemnizațiile pentru creșterea copiilor. Guvernul a decis sa prelungeasca perioada de ajutor financiar pentru aceștia, a anunțat Ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- In acest moment, datorita crizei COVID-19, in Romania au intrat in șomaj tehnic 1,8 milioane de romani, ar sumele platite de Ministerul Muncii catre cei aproape 1,8 milioanede romani se ridica la suma de 2,8 miliarde de lei. Toți banii intra mai repede pe card Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a…

- Mall-urile raman inchise. La fel și restaurantele, gradinițele și creșele sau salile de fitness, precum și toate domenii unde activitatea presupune un public numeros. domenii, susține Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. 15 iunie fusese inițial anunțata drept data pentru o noua runda de relaxare a masurilor…

- Pandemia de coronavirus a creat o criza economica mondiala mult mai grava decat cea din anul 2008 și a carei rezolvare nu pare sa se intrevada in viitorul apropiat. Romania este una dintre țarile grav afectate, astfel ca Ministrul Muncii a anunțat ca peste 573.000 de angajați au intrat in șomaj tehnic.…