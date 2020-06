Stiri pe aceeasi tema

- Dupa starea de urgența, Romania a intrat din 15 mai in stare de alerta pentru 30 de zile. Pe 15 iunie, starea de alerta se termina și odata cu ea toate restricțiile și amenzile dispar. Insa ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat duminica seara, la B1TV, ca este greu de crezut ca din 15 iunie va…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, arata ca va vota impotriva prelungirii starii de alerta, dupa ce ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca PNL va cere incuviințarea Parlamentului pentru o astfel de decizie.Citește și: Starea de alerta va fi prelungita: pronosticul ministrului Sanatații,…

- Starea de alerta ar putea fi prelungita, probabil, dupa 15 iunie, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a spus ca, pentru luarea unei decizii, se vor lua in calcul evoluția epidemiei, apariția unor noi focare și faptul ca inca exista transmitere comunitara a virusului.

- Dupa starea de urgența, Romania a intrat din 15 mai in stare de alerta pentru 30 de zile. Pe 15 iunie, starea de alerta se termina și odata cu ea toate restricțiile și amenzile dispar. Insa ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat duminica seara, la B1TV, ca este greu de crezut ca din 15 iunie…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, luni seara, de la ora 19.00, la Palatul Victoria, toate institutiile statului cu drept de control pentru a pune la punct un plan amanuntit de asigurare a respectarii masurilor cuprinse in starea de alerta. Seful Executivului a anuntat, luni, ca dupa intrarea in vigoare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, au emis Ordinul nr. 984/829/15.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 16 mai, în care sunt prevazute obligațiile transportatorilor în perioada starii de urgența, pentru fiecare tip de transport:…

- Autoritațile iau in considerare instituirea starii de alerta in Romania, dupa data de 15 mai cand expira decretul care a prelungit starea de urgența. Masura este necesara pentru a permite adoptarea unor restrictii, daca lucrurile nu merg in sensul dorit, respectiv limitarea efectelor pandemiei de coronavirus,…