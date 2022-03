Anunţul momentului despre pensii. Schimbarea care trebuie făcută obligatoriu pănă la 31 martie Anul trecut, guvernarea condusa de Florin Cițu semna și asuma in contul Romaniei punctele enunțate in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Unul din punctel majore ale acestui plan este cel legat de sistemul de pensii și de reformele care ar trebui facute. Și tot aici, fostul premier Florin Cițu asuma cadrul de reglementare […] The post Anuntul momentului despre pensii. Schimbarea care trebuie facuta obligatoriu pana la 31 martie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

