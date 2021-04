Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (22 de ani) a inscris astazi primul sau gol in Serie A, in remiza obținuta de Parma in deplasare cu Benevento, scor 2-2. Gazzetta Dello Sport, una dintre cele mai galonate publicații sportive din Italia, nu a trecut cu vederea voleul izbavitor al lui Dennis Man. Jurnaliștii italieni au catalogat…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat primul sau gol in Serie A si a adus astfel un punct echipei Parma, care a terminat la egalitate cu Benevento, 2-2, sambata, in deplasare, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Italiei. Man a inscris ultimul gol al meciului, in min. 88, cu un sut…

- Parma, echipa romanilor Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21), joaca cu Benevento in etapa 29 din Serie A. Partida va incepe la ora 16:00 și va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2, Telekom Sport și Look Sport. ...

- Valentin Mihaila (21 de ani) a marcat din pasa lui Dennis Man (22 de ani) in victoria obținuta de Parma contra Romei, scor 2-0. Momentul este unul istoric pentru fotbalul romanesc: prima colaborare „tricolora” la un gol in Serie A, dupa 29 de ani. Cronica meciului Parma - AS Roma 2-0 Romanii scriu din…

- Parma a pierdut pe teren propriu cu liderul Inter Milano, scor 1-2, A®n runda #25 din Serie A, A®ntr-o partidAƒ A®n care Dennis Man (22 de ani) a A®nceput ca titular pentru prima datAƒ, dar a fost A®nlocuit la pauzAƒ de celAƒlalt romA¢n din echipAƒ, Valentin MihAƒilAƒ (21 de ani). Dennis Man, jucAƒtorul…

- Valentin Mihaila a fost titular la Parma pentru al doilea meci la rand. Romanul s-a remarcat iar, dar iși arata limitele. „A fost puțin incisiv”, a scris Gazzetta dello Sport (nota 6). Mihaila I-a predat ștafeta lui Dennis Man pe final. Este un deja vu la Parma, atat in privința folosirii celor doi…

- Kyle J. Krause (58 de ani), patronul de la Parma, a revenit in Italia duminica, in ziua in care echipa la care evolueaza Dennis Man (22) și Valentin Mihaila (21) a remizat cu Udinese, scor 2-2. Pe plan sportiv, Parma trece printr-o perioada delicata. Clubul emilian ocupa penultimul loc in Serie A și…

- Trecerile lui Valentin Mihaila și Dennis Man la Parma, pentru o suma cumulata de aproape 20 de milioane de euro, il readuc pe Ioan Becali in prim-planul transferurilor de marca, dupa aproape 5 ani in care nu a reușit nicio tranzacție importanta. Transferul lui Dennis Man la Parma a produs cea mai mare…