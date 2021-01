Stiri pe aceeasi tema

- Mastile din panza sunt in continuare la fel de eficiente, chiar si in fata noilor mutatii ale coronavirusului, deoarece modul de transmitere este acelasi, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care nu intentioneaza sa-si schimbe recomandarile, noteaza AFP. ‘Mastile din panza, nechirurgicale,…

- Mastile din panza sunt eficiente, susține OMS, chiar și in fața noilor mutații ale Covid-19. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații spun ca modul de transmitere a virusului este același și nu au motive sa-și schimbe recomandarile privind purtarea maștilor de protecție.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a adunat și comparat dovezile stiintifice colectate anul trecut, legate de rolul copiilor in pandemie, o tema careia i-a dedicat raportul sau saptamanal și a ajuns la concluzia ca școlile nu au fost, in mod general, un factor de supra-raspandire a coronavirusului. Potrivit…

- Al doilea an al pandemiei de COVID-19 ar putea fi si „mai dur” in comparatie cu primul, dat fiind modul in care noul coronavirus se raspandeste, in special in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulatie variante mai contagioase, a indicat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). „Intrarea…

- Al doilea an al pandemiei de COVID-19 „ar putea fi chiar mai dur” decat primul, avand in vedere modul in care se raspandește virusul, mai ales in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulație variante tot mai contagioase, a avertizat, miercuri, Organizația Mondiala a Sanatatii, informeaza Reuters.„Intrarea…

- In vreme ce statele bogate din occident au contractat vaccinuri COVID in exces, multe țari sarace au doze suficiente pentru a imuniza anul viitor doar unul din zece cetațeni, avertizeaza miercuri Alianța Populara pentru Vaccinare, potrivit BBC News.Mai multe organizații și lideri politici au promis…

- Tot mai multe state sunt nevoite sa apeleze carantina pentru a stopa creșterea alaramnta a numarului de cazuri noi de COVID-19. Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa spune insa ca aceasta masura dura ar putea evitata. Țarile europene se confrunta cu un numar tot mai mare de infectari cu virusul…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a salutat luni ‘vestile incurajatoare’ privind vaccinurile impotriva COVID-19, insa a subliniat ca ‘nu este momentul pentru complacere’, informeaza AFP. ‘Este un virus periculos, care poate ataca toate sistemele corpului. Tarile care lasa virusul sa…