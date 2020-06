Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca si gradinitele, cresele si after school-urile de stat pot fi deschise, cu respectarea masurilor de distantare si de igiena, dar ca totul depinde de autoritatile locale, daca aceste unitati vor functiona pe perioada verii sau nu.

- Intrebat daca si gradinitele de stat pot fi deschise, ministrul Sanatatii a explicat ca totul depinde de autoritatile locale, daca vor lua o astfel de decizie pe perioada vacantei de vara.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anticipeaza ca scolile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, el urmand sa aiba o discutie miercuri cu ministrul Educatiei. Și premierul Ludovic Orban a intarit ca nu s-a luat nici o clipa in calcul inghețarea anului școlar. „Poate sfarsitul…