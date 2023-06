Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a facut noi declarații. Ministrul a vorbit despre eliminarea pensiilor speciale, dar și despre majorarea varstei de pensionare pentru anumita categorie de angajați. Potrivit acestuia, varsta de pensionare se face... Citește AICI declarația ministrului Muncii- Cand va…

- • Vor fi eliminate categoriile de indemnizatii si pensii stabilite si platite in baza unor legi speciale Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara cresterea varstei de pensionare,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai , a declarat luni, intr-o conferința de presa la sediul Guvernului, ca a agreat cu Comisia Europeana o serie de modificari la legea pensiilor , modificari cu care liderii coaliției de guvernare sunt de acord și ca legea va fi modificata in acest sens in Parlament. „Azi…

- „Creșterea treptata a varstei de pensionare, in conformitate cu sistemul public de pensii, pana la varsta de 65 de ani. Astfel, fiecare om care lucreaza in Romania, va trebui sa fie echivalent, sa nu fie deosebiri intre cei care lucreaza in anumite sisteme și cei care lucreaza in sistemul public de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, 17 mai, dupa discuțiile avute la Bruxelles alaturi de ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, ca cei din Comisia Europeana au acceptat eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile prevazut in PNRR cand „vom avea reforma…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a spus ca plafonul de 9,4% din PIB care limiteaza cheltuielile cu pensiile va fi eliminat „in momentul in care avem reforma pensiilor”. Budai a precizat ca cei de la Comisia Europeana (CE) au fost de acord cu eliminarea acestui plafon și a mai spus ca acest prag nu va…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, la Antena 3, ca exista un risc de „zero la suta” ca Romania sa nu realizeze reforma pensiilor speciale in termenii prevazuți in PNRR, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale apreciaza intr-un raport ca nu vor fi reduceri substantiale de cheltuieli, prin…

- Cumulul pensiei cu salariul: Anunțul ministrului Muncii despre masura interzicerii angajarii dupa pensionare Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, referindu-se la cumulul de salarii si pensii, ca discutia nu trebuie generalizata, ci trebuie facuta „de la post la post”,…