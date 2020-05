Anunțul ministrului Educației. Ce se întâmplă, din toamnă, cu toți preșcolarii Monica Anisie , ministrul Educației a spus, duminica, faptul ca frecventarea grupei mari a gradiniței devine obligatorie pentru preșcolari , incepand din anul școlar urmator. Copiii care nu parcurg grupa mare nu vor putea fi inscriși in clasa pregatitoare, a punctat demnitarul. Mai mult, Legea educației in vigoare prevede amendarea parinților care nu-și trimit copiii la școala. Pe de alta parte, școlile nu pot refuza inscrierea copiilor care nu au trecut pe la gradinița. ”Din toamna, participarea la grupa mare la gradinița devine obligatorie. (…) Deci trebuie sa-i incurajam pe parinți sa-și duca… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala se va relua in curand pentru elevii din clasele terminale, dar exista o ampla discuție legata de copiii care au parinți de peste 65 de ani ce intra in grupa de risc pentru infectarea cu coronavirus.

- Luni, 27 aprilie, ministrul Educației, dar și președintele Romaniei, Kluas Iohannis, au anunțat faptul ca școlile vor ramane inchise pana la toamna, in contextul pandemiei de coronavirus. Acum, insa, vine o noua intrebare legata de acest aspect. Ludovic Orban, premierul Romaniei, a facut precizari legate…

- Școlile, gradinițele și universitațile nu se vor redeschide in acest an școlar, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Exista și excepții: elevii din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a – unde este cazul, la profesionala in anii terminali – vor…

- Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta, a declarat, marti, intr-o conferința de presa, ministrul educatiei, Monica Anisie. Potrivit acesteia, data exacta la care se vor reluarea cursurile se va…

- In urma cu puțin timp, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școala va reincepe imediat dupa incetarea starii de Urgența in Romania, adica dupa data de 16 mai. Materia pierduta in perioada in care cursurile au fost suspendate urmeaza a fi recuperata. De asemenea, elevii și studenții vor susține…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei a declarat, in aceasta seara, ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a. ”Simularile sunt anulate. Nu mai putem sustine simularile, insa aceste simulari le-am inlocuit cu…

- Ministrul spune ca situația de criza generata de coronavirus nu va afecta salariile profesorilor. De asemenea, nu vor fi cadre didactice care sa fie trecute in șomaj tehnic."Am facut aceasta precizare catre colegii mei profesori si repet informatia ca salariile profesorilor se platesc asa ca pana acum,…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei a declarat, in aceasta seara, ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a. ”Simularile sunt anulate. Nu mai putem sustine simularile, insa aceste simulari le-am inlocuit cu…