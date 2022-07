Stiri pe aceeasi tema

- "Ajustarea fiscala s-a incheiat și, evident, a avut in vedere inca o data un echilibru intre capital și munca, pentru ca nu trebuie sa fim economiști sa vedem ca exista acest dezechilibru", a declarat Adrian Caciu, in exclusivitate la Antena 3.

- „Sunt o serie de simulari care au loc, sunt o serie de date care se strang. Lucram impreuna cu toate institutiile implicate pentru ca trebuie sa ai date. Pe de alta parte, analiza are in vedere si deciziile Curtii Constitutionale. Sunt doua aspecte. Discutia legata de pensii in general, fie ca sunt…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca pensiile militare nu intra in categoria pensiilor speciale, iar ministrul finanțelor, Adrian Caciu, urmeaza sa propuna un procent privind impozitarea pensiilor speciale, informeaza Antena 3 . „Sa vina domnul ministru de finanțe cu propunerea si vedem. Noi…

- Ministrul Muncii Marius Budai a afirmat, referitor la supraimpozitarea pensiilor speciale, ca pensiile militare nu intra in aceasta categorie, lucru pe care l-au inteles si reprezentantii Comisiei Europene. Social-democratul a adaugat ca a trimis toate datele de care dispune Ministerul Muncii catre…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a vorbit despre recalcularea pensiiilor și eliminarea inechitaților. Acesta spune ca pana la sfarșitul anului 2022 legea trebuie sa fie gata. Ministrul Muncii a mai explicat și faptul ca principiile Legii 127 vor fi pastrate, principiul de baza privind rezolvarea inechitaților…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, vineri, despre analiza pe care institutia sa trebuie sa o prezinte premierului privind pensiile speciale, ca la momentul in care analizele, simularile si solutiile vor fi finalizate, le vor analiza in cadrul Coalitiei.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, 20 iunie 2022, ca pensiile speciale ar trebuie impozitate progresiv in functie de venit. Acesta a mai spus ca s-a „saturat la fiecare discutie sa apara tot felul de tiriplici care vin si-si dau cu parerea dupa ce au distrus Romania…

- Se ia in calcul inghețarea pensiilor in Romania? Marius Budai a facut declarații vizavi de acest subiect delicat, astfel ca toți pensionarii trebuie sa afle anunțul categoric al ministrului Muncii. Toate amanuntele despre pensii, in randurile de mai jos. Ingheața pensiile in Romania? Ministrul Muncii…