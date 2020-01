Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat joi oficial acordul privind Brexitul, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Acordul a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat Consiliul European, a doua zi dupa ce si Parlamentul…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP.Dupa trei ani de criza politica in Regatul Unit,…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Topul celor mai puternice pașapoarte din lume. In cate țari poți sa intri fara viza cu un pașaport romanesc Japonia este din nou pe primul loc in clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume, deținatorii unui act de calatorie emis de autoritațile de la Tokyo avand liber sa intre fara viza in…

- Nicușor Bratu, un roman in varsta de 47 de ani, a locuit ilegal mai bine de un an in Belfast, deși avea interdicție de a mai intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii.El a fost arestat miercurea trecuta și a oferit o explicație halucinanta, nu știa ca Irlanda de Nord face parte din Marea…

- ​”Let's get Brexit done” – a fost mesajul cel mai folosit în campania electorala de premierul Boris Johnson. Când integritatea și onestitatea îi erau puse sub semnul îndoielii, prim-ministrul spunea ”Let's get Brexit done”. Ce va face pentru…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii din Uniunea Europeana fara un acord. Romania era singura tara din UE care nu adoptase un astfel de act normativ. „Este o Ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica si…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…