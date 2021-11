Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, considera ca este necesara o campanie de informare astfel incat romanii sa stie care sunt elementele de refuz ale autoritatilor americane legate de cererile de viza. Astfel, cei care nu indeplinesc conditiile nu ar mai aplica in numar mare iar ultima cerința…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat duminica seara, 7 noiembrie, la Antena 3, ca trebuie facuta o campanie de informare, astfel incat romanii care nu indeplinesc conditiile pentru obținerea vizei in SUA sa nu mai aplice, iar rata de respingere sa scada astfel sub 3%. „Avem nevoie…

- Bogdan Aurescu a declarat, duminica, la un post TV, ca este nevoie de un progres in cadrul programului Visa Waiver.“Avem nevoie de progres in acest dosar si avem nevoie de sprijinul partii americane, ca pana la urma este vorba de un obiectiv comun, asa cum este el trecut si in declaratia comuna privind…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca este nevoie ca Romania sa stie care sunt elementele de refuz ale autoritatilor americane legate de cererile de viza pentru a putea face o campanie de informare astfel incat cei care nu indeplinesc conditiile sa nu aplice, mentionand ca aceasta…

- Noua criza din Romania, aia reala, este a facturilor la energia electrica și la gaze naturale. Romanii s-au trezit peste noapte cu facturi enorme de plata, iar situația s-a escaldat de la o zi la alta. Forțați de situație și la presiunea zecilor de mii de reclamații ANRE a dat amenzi catre furnizorii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, miercuri, la sediul MAE, pe presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, context in care cei doi oficiali au subliniat interesul comun pentru "conectarea stransa si ireversibila a Republicii Moldova la spatiul european, prin…

- Cetatenii romani evacuati din Afganistan ajung sambata, 21 august, in tara, cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. „Cetatenii romani care au fost evacuati din Afganistan ca rezultat al demersurilor Celulei de criza interinstitutionale, convocata in data de…

- Un avion al Forțelor Aeriene este pregatit sa plece spre Afganistan pentru a aduce in țara romanii prinși acolo. Anunțul a fost facut la Digi24 de Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, care a facut apel la romanii din Afganistan sa-și transmita coordonatele catre ambasada. Aurescu spune ca mai sunt…