- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai 2018 pana in data de 29 august, au fost inregistrate 117 cazuri de meningite meningo encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile, fiind inregistrate…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca, saptamana aceasta, numarul deceselor cauzate de virusul West Nile au ajuns la 12, iar cel al imbolnavirilor la 117. Nu este vorba, totuși de o epidemie, iar persoanele care au murit au suferit și de alte afecțiuni medicale. Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii…

- Cele mai multe decese s-au inregistrat in București – 5, urmand județul Olt cu 2 decese, precum și județele Iași, Galați, Covasna, Constanța și Dambovița cu cate unul. Specialiștii sunt de parere ca ne apropiem de varful epidemic al acestui sezon, dat fiind faptul ca debutul cazurilor a avut…

