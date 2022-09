Anunţul meteorologilor legat de luna septembrie. Aşteptările pentru vestul ţării Meteorologii au emis marți prognoza pentru urmatoarele patru saptamani și spun ca luna septembrie și inceputul lunii octombrie nu ies din graficele de temperatura specifica pentru aceste perioade, iar cantitațile de precipitații vor fi normale. Saptamana 5 – 12 septembrie Valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe […] Articolul Anuntul meteorologilor legat de luna septembrie. Asteptarile pentru vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

