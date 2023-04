Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se inrautațește in toata țara, iar fenomenele extreme fac prapad. Meteorologii au emis coduri galbene, portocalii și chiar roșu, la munte, de viscol și vant puternic. In celelalte regiuni, ploua cu galeata.

- VREMEA de Florii și Paște 2023: Temperaturi mai scazute decat cele normale in urmatoarea perioada. Prognoza pe 4 saptamani VREMEA de Florii și Paște 2023: Temperaturi mai scazute decat cele normale in urmatoarea perioada. Prognoza pe 4 saptamani Prognoza publicata vineri de Administrația Naționala de…

- Vremea se va incalzi semnificativ in perioada urmatoare, cu temperaturi maxime ce vor ajunge pana la 18 grade Celsius, in timp ce creste probabilitatea de aparitie a ploilor, in mare parte din țara, potrivit prognozei pentru perioada 6 – 19 martie, publicata luni, 6 martie, de ANM. Potrivit meteorologilor,…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana pe 27 martie. Meteorologii spun ca vor fi temperaturi mai ridicate decat cele normale. Saptamana 27 februarie – 6 martie Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sudice, dar si usor…

- Vremea va fi mai calda decat de obicei in aceasta perioada. In zonele joase, vor fi și cateva zile cu ploi. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, in perioada 20 februarie – 20 martie. Vremea/prognoza meteo: saptamana 20-26 februarie…

- Meteorologii de la ANM estimeaza ca, pana spre jumatatea lunii martie, vremea va fi frumoasa, mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada. Vremea in saptamana 13.02.2023 – 20.02.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in ultima saptamana din luna ianuarie, iar ulterior, pana pe data de 20 februarie, se vor apropia de cele normale perioadei, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii de la ANM estimeaza ca vremea va fi, in urmatoarele patru saptamani, mai apropiata cu cea de iarna. Temperaturile vor scadea. Vremea in saptamana 23.01.2023 – 30.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul…