Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista bucureștean care in ultima vreme sa nu fie deranjat de ințepaturile sau de prezența pe haine sau piele a unei insecte de 3-5 mm pe numele sau tigrul de platan. Multa lume nu cunoaște ca aceste mici insecte pișca, insa medicii ne asigura ca efectele asupra sanatații sunt minore pentru...

- Intepaturile tigrului de platan, o insecta care s-a dezvoltat din cauza caldurii si a plantarii de platani, nu au efecte negative asupra sanatatii omului sustin medicii. Primaria Capitalei a desfasurat o campanie de stropire impotriva daunatorilor, insa din cauza ploilor acestea nu au avut efect.

- Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori, plateste aproape 2 milioane de lei (in jur de 400.000 de euro) pentru organizarea unei tabere pentru 1.000 de pensionari in Grecia in perioada august-octombrie. Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea pensionarii din Bucuresti…

- Impozitul pe venit al persoanelor fizice va fi diminuat, iar scutirea personala anuala se va dubla. Anunțul a fost facut de premierul Pavel Filip, dupa ședința de astazi a Coaliției de guvernare, în cadrul careia s-a decis demararea unor reforme fiscale. „Componenta…

- Nu putem scapa pe perioada verii de intepaturile de insecte, oricat de mult am incerca sa ne ferim.Nu putem scapa pe perioada verii de intepaturile de insecte, oricat de mult am incerca sa ne ferim. Remediile verzi alina iritatia si mancarimile provocate de micile lighioane.

- Primaria Capitalei a publicat anuntul pentru achizitia primelor 100 de locuinte din pachetul de 600 de unitati locative destinate personalului medical din spitalele aflate in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, scrie primarul Capitalei Gabriela Firea pe Facebook.Citește…

- Intepaturile de tantar sunt inevitabile pe timpul verii, mai ales cand petrecem timp in natura. Intepaturile de tantari pot lasa zone iritate, rosii si o senzatie de mancarime care creeaza disconfort. Intepaturile sunt produse de femelele de tantar care se ...

- Primaria Capitalei vrea sa reabiliteze peste 130 de blocuri din sectoarele 3, 4 si 5, urmand ca acestea sa fie introduse in programul local multianual de reabilitare termica, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).