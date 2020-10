Stiri pe aceeasi tema

- "Noi suntem in asteptarea evaluarii si a solicitarii din partea lor. In cazul in care exista orice solicitare din partea lor normal ca ne vom implica. Deja echipa noastra de cautare-salvare este pusa in pre-alerta si se pregateste, in cazul in care se solicita poate pleca. Avem si acordul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri, ca autoritatile din Grecia sau Turcia nu au notificat misiunile dilomatice ale Romaniei cu privire la existenta unor cetateni romani afectati in urma cutremurului din Marea Egee.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs, vineri, in Grecia, in insulele Dodecanese, informeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). Inițial magnitudinea cutremurului a fost de 7 grade pe scara Richter, apoi a fost revizuita la 6,7 grade. Cutremurul s-a produs la ora 13.51,…

- Un cutremur puternic, de 6,6 pe scala Richter, a avut loc vineri in largul Insulei Samos, la Marea Egee, si a fost resimtit pana in capitala greaca, situata la aproximativ 300 de kilometri distanta, a anuntat Institutul Geodinamic al Observatorului din Atena. Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51…

- Astazi in Grecia și Turcia a fost un cutremur puternic. Acesta a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos. Pagubele sunt consistente, iar autoritațile sunt in alerta. Grecia și Turcia lovite de un cutremur puternic Cutremurul de astazi, din Grecia și Turcia, de magnitudine 7,0,…

- Mai multe cladiri s-au prabusit in orasul turc Izmir, in urma cutremurului puternic produs vineri dupa-amiaza in Marea Egee. Seismul a avut loc in apropierea Insulei Samos, la adancimea de doar 10 kilometri.

- Un puternic seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale, informeaza Reuters. Sursa: USGS / EPA Numeroase persoane au iesit pe strazile orasului costier Izmir din Turcia dupa…