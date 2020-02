Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, ca 6 romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess vor sa revina in tara."Pana la acest moment, 6 cetațeni romani (2 pasageri și 4 membri ai echipajului) și-au exprimat dorința de a reveni in țara. Ambasada Romaniei la Tokyo este in contact atat cu cei…

