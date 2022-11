Anunțul lui Zelenski: Olanda și Ucraina pregătesc tribunalul care îi va judeca pe torţionarii ruşi Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat luni seara ca Ucraina lucreaza, la diferite niveluri, la crearea unui tribunal special care sa judece Rusia pentru crima de agresiune impotriva tarii sale, iar Olanda ofera asistenta Kievului in acest sens, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

