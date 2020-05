Presedintele american, Donald Trump, a estimat duminica seara ca un vaccin va fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite AFP. „Cred ca vom avea un vaccin pana la sfarsitul acestui an”, a declarat Trump in cursul unei emisiuni speciale pe canalul Fox News, realizata la Monumentul lui Lincoln, pe National Mall, la Washington. „Medicii vor […] The post Anunțul lui Trump despre vaccinul COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .