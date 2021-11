Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A10 Sebeș-Turda va fi deschisa cu restricții: Ministrul Transporturilor a verificat incognito lotul 2 Autostrada A10 Sebeș-Turda va fi deschisa cu restricții: Ministrul Transporturilor a verificat incognito lotul 2 Sorin Grindeanu, noul al Transporturilor a testat Autostrada A10 Sebes-Turda…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarta, sambata, la Timisoara, ca statul roman este dator romanilor cu proiecte de infrastructura si ca a vazut multe proiecte si desene, dar ca acestea nu au fost puse in practica. Social-democratul a subliniat ca anul acesta e primul in care se dau…

- Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva: Se fac lucrari de plombare, intre Cunța și Oraștie Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva: Se fac lucrari de plombare, intre Cunța și Oraștie Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 26 noiembrie,…

- Noul ministru al Transporturilor despre lotul 2 din A10 Sebeș-Turda: am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, are mari semne de intrebare ca segmentul din autostrada Sebeș – Turda care leaga Alba Iulia de Aiud va fi dat in folosința…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- VIDEO Beniamin Todosiu: Lotul II al Autostrazii A10, intre Alba Iulia și Aiud, va fi deschis circulației cel tarziu in decembrie Lotul II al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Alba Iulia și Aiud, va fi deschis circulației pana in luna decembrie a acestui an, susține deputatul USR de Alba, Beniamin…

- VIDEO| Autostrada A10, lotul 2, asfaltat aproape complet. Se va deschide circulația in acest an? Autostrada A10, lotul 2, asfaltat aproape complet. Se vadeschide circulația in acest an? Pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș – Turda, grecii de la Aktor, in mod paradoxal, s-au mobilizat mai bine ca niciodata.…

- Segmentul cu alunecarea de teren, zona Oiejdea, langa Teius, pe lotul 2 al Autostrazii A 10, ramane o zona „critica” dupa cum preciza, la verificarea pe santier, conducerea Companiei de Drumuri.