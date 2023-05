Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu (52 de ani), antrenorul celor de la Voluntari, a vorbit din nou despre posibila sa destinație dupa ce iși va incheia mandatul pe banca ilfovenilor. Ciobi iși termina contractul in iunie și este tentat de o aventura in Golf. Ciobotariu recunoaște ca este atras de mirajul Golfului și…

- FC Voluntari a caștigat la limita meciul cu retrogradata CS Mioveni, 1-0, intr-o partida arbitrata de Iuliana Demetrescu. Adversara, CS Mioveni, retrogradata matematic inca de etapa trecuta, a venit fara nicio motivație la meciul cu ilfovenii. Trupa lui Liviu Ciobotariu nu-și putea permite sa scape…

- Bogdan Balanescu, directorul general de la FC Voluntari, a anunțat ca antrenorul Liviu Ciobotariu (52 de ani) și-a dat acordul pentru prelungirea contractului. Viitorul lui Liviu Ciobotariu a fost multa vreme incert. Intr-o perioada nefasta, cu rezultate sub așteptari, acesta a sugerat ca ia in calcul…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa umilinta cu Girona. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca acest meci nu arata adevarata fata a echipei sale. Fara Thibaut Courtois si Karim Benzema, Real Madrid a fost de nerecunoscut in deplasarea de la Girona, care s-a impus cu un incredibil 4-2. Toate golurile…

- Liviu Ciobotariu a rabufnit dupa FC Voluntari – Petrolul 2-2. Antrenorul ilfovenilor a criticat dur maniera de arbitraj a lui Sorin Costreie. In repriza secunda, Adam Nemec a primit doua cartonase galbene intr-un minut si a fost eliminat chiar dupa ce fusese inlocuit. In minutul 88 Seniko Doua a marcat…

- Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a fost foarte obiectiv la finalul jocului și a recunoscut ca rezultatul de egalitate a fost unul echitabil, deși... The post Liviu Ciobotariu: „Doar la raportul ocaziilor clare de gol noi am stat mai bine” appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Liviu Ciobotariu și-a avertizat jucatorii inaintea primului meci din play-out. Tehnicianul ilfovenilor e convins ca in cazul in care oricare echipa leaga 2-3 meciuri fara succes, incep grijile retrogradarii. Antrenorul celor de la Voluntari vrea maximum din meciul cu Hermannstadt de vineri, mai ales…

- Nicolo Napoli s-a aratat dezamagit dupa FC Hermannstadt – FC U Craiova 1948. Antrenorul oltenilor avea alte așteptari de la elevii sai, insa de acum intreg focusul este pe meciul cu Sepsi. Duelul dintre Sepsi și FC U Craiova 1948 va avea loc joi și va fi decisiv pentru accederea in play-off. Oltenii…