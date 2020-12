Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții in ediția 39 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Dupa degustare, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarltaescu au dat note farfuriilor și au dezvaluit cine a caștigat amuleta speciala!

- Surpriza de zile mari in ediția 35 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Gina Pistol a anunțat ca, la proba de culori, fiecare echipa trebuie sa gateasca o farfurie speciala, avand mare grija la ingredientele alese. Nici n-a pornit bine cronometrul, ca Florin Dumitrescu a anunțat ce amuleta…

- Dupa ce au terminat de gatit rețetele pe baza de scoici, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au așteptat cu sufletul la gura verdictul dat de banda de foc, in ediția 31 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”!

- Dupa ce artiștii din distribuția celebrului musical „Mamma Mia” au degustat farfuriile pregatite de cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, jurații show-ului au aflat cine a primit cele mai multe voturi, in ediția 29 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

- In ediția 27 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție lupta pentru ultima șansa de-a prinde un loc in cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!

- Un moment extrem de tensionat din ediția 18 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand chef Liviu Chiorpec a degustat farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu pentru proba de amuleta.

- In aceasta ediție din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu s-au reintalnit in bucatarie, ca sa lupte pentru o noua amuleta!

- Bucurie mare in familia „Chefi la cuțite”! Fosta concurenta a lui Florin Dumitrescu, Like Creața, așa cum este cunoscuta in mediul virtual, este insarcinata. Frumoasa vloggerița a ținut sa impartașeasca bucurie alaturi de fanii ei, așa ca și-a aratat burtica de gravida.