- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca spera ca referendumul pentru familie sa fie organizat in aceasta primavara, PSD sustinand definirea familiei in sensul ca aceasta se intemeiaza intre un barbat si o femeie.

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti. Liviu Dragnea a spus luni, ca nu a discutat cu președintele pe aceasta tema.„Nu am discutat cu președintele pe aceasta tema. Ce speranțe sa am…

- Presedintele PSD le-s pus jurnalistilor ca a discutat cu colegii social-democrati despre modificarea Legii Referendumului si ca odata ce aceasta va trece de cele doua Camere si va fi promulgata, se vor incepe demersurile pentru revizuirea Constitutiei."Am avut cateva teme importante. Am discutat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca e nevoie sa se ajunga la referendum în ceea ce priveste redefinirea familiei pentru ca este o chestiune ceruta de milioane de români, sustinând ca îsi asuma sa fie considerat

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la sediul DNA, unde a fost chemat pentru a da noi declarații in calitate de martor in dosarul șefului PSD Liviu Dragnea. La intrare in sediul DNA Ponta a spus ironic ca a venit „la noroc” la DNA. Intrebat de jurnaliști la intrare de ce au…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta "unor executii" in PSD, anuntate de "prosti" pe "tot felul…