Anunțul lui Cîmpeanu: Urmează două săptămâni grele pentru toți Urmeaza doua saptamani grele pentru toți, susține ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, precizand ca de saptamana viitoare, toate școlile și gradinițele din județul Cluj vor trece la invațamant online, intrucat cel mai probabil procentul paturilor de spital destinate pacienților Covid va depași 75%, noul criteriu pentru suspendarea activitații fața in fața. „Exista un singur județ care, daca se pastreza trendul ascendent, si din pacate urmeaza doua saptamani grele, pentru noi toti, din perspectiva infectarii. Trendul ascendent este previzibil, situatie in care, data fiind raportarea la ziua de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, la Parlament, ca de saptamana viitoare, toate scolile si gradinitele din judetul Cluj intra in sistem de invatare online, din cauza gradului mare de infectare cu noul coronavirus. ”Din pacate urmeaza doua saptamani grele, pentru noi toti, din perspectiva…

- Elevi din peste 100 de școli invața de astazi online, din cauza Omicron. Tulpina ultracontagioasa a infectat in ultima saptamana 27 de mii de copii, iar parinții primesc incontinuu informari despre colegi ai copiilor sau profesori care s-au imbolnavit. In fața acestei situații, ministrul educației spune,…

- Rata de raspandire a variantei Omicron este extrem de mare, mai ales in randul copiilor. Doar in 7 zile s-au infectat 27.000 de copii la nivel national. Școlile din Cluj probabil vor trece in online aceasta saptamana, crede ministrul Sorin Cimpeanu.

- Elevi din peste 100 de școli invața de astazi online, din cauza Omicron. Tulpina ultracontagioasa a infectat in ultima saptamana 27 de mii de copii, iar parinții primesc incontinuu informari despre colegi ai copiilor sau profesori care s-au imbolnavit. In fața acestei situații, ministrul educației spune,…

- În urmatoarele doua saptamâni elevii vor trece la procesul de studii în regim on-line. În toate sferele se va lucra cu prioritate în regim de munca la distanța. Anunțul a fost facut astazi de catre ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, înaintea ședinței CNESP, comunica…

- In cursul serii de luni, ministrul Educației a vorbit despre solicitarea facuta catre autoritați, privind reinceperea orelor in format fizic, acolo unde rata de vaccinare a profesorilor nu a atins 60%, insa rata de incidența Covid-19 este sub 3%. Potrivit oficialului, raspunsul autoritaților nu a fost…

- Elevii din mai bine de jumatate din scolile din tara au revenit de astazi fizic la scoala, dupa o vacanta fortata de doua saptamani. Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat duminica, 7 noiembrie, ca 67,79 din numarul total al unitatilor de invatamant, de stat si privat, au decizie…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat unitațile de invațamant sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%. Elevii vor fi testați de doua ori pe saptamana, insa abia din 21 noiembrie, cand testele…