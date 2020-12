Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Targu Mures, suspectati ca au rapit o minora de 15 ani de pe strada, au fost identificati de politisti, iar ulterior au fost arestati preventiv. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures citat de AGERPRES, cei doi suspecti sunt cercetati pentru…

- In sfarșit, o veste buna pentru polițiștii din București care erau nevoiți sa asculte tot soiul de ordine transmise prin SMS sau pe grupurile de WhatsApp: Poliția Capitalei a anunțat, ieri, ca agenții trebuie sa aplice legea, nu sa se ia dupa ce le trimit superiorii, pe alte cai decat cele oficiale.

- Cazul atacului mafiot din Chiajna, cu pistoale și sabii, caruia i-a cazut victima fratele campioanei Alina Pana, scoate la iveala probleme grave din sistemul judiciar: cand a comis fapta, autorul era sub control judiciar, pentru deținere ilegala de arme.

- Șefii polițistului care a dat cu bațu-n balta in declarația de avere și a bagat-o in belele pe soție, șefa in cadrul IPJ Ilfov, au rezolvat problema: agentul nu mai lucreaza la Secția 2!