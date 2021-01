Stiri pe aceeasi tema

- Anul nou a venit cu noi proiecte pentru Gabriela Cristea și soțul sau, Tavi Clonda. Cei doi, dar și fetele lor, Bella Victoria Margot si Thea Iris Selena, vor avea propriul reality show la Antena Stars, incepand din 20 ianuarie, in fiecare miercuri si joi, de la ora 21:00. Show-ul se numește “Fetele…

- Gabriela Cristea revine pe micile ecrane, insa nu singura,ci alaturi de familia ei. Astfel ca, incepand din 20 ianuarie, telespectatoriivor avea parte de un nou reality show la Antena Stars, care ii are in prim planpe Gabriela Cristea, Tavi Clonda si cele doua fetite ale lor, Bella VictoriaMargot si…

- Noul an vine cu o serie de surprize pentru telespectatorii postului Antena Stars. Incepand din 20 ianuarie, in fiecare miercuri si joi, de la ora 21:00, acestia se vor putea delecta cu un nou reality show, care ii are in prim plan pe Gabriela Cristea, sotul sau, Tavi Clonda si pe cele doua fetite ale…

- Cu toate ca sfarșitul anului 2020 i-a adus o mare dezamagire pe plan personal, inceputul lui 2021 a implinit-o pe Oana Roman mai mult ca niciodata! Vedeta va face parte din sezonul 2 Mamici de pitici, cu lipici, la Antena Stars! Ce spune fiica lui Petre Roman despre revenirea in televiziune?

- Ediția de astazi a emisiunii Showbiz Report a fost una cu totul speciala, deoarece platoul s-a umplut de copii! Dupa ce Andrei Ștefanescu a venit alaturi de fiul sau, iata ca Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns și el alaturi de fetițele lor. Ce mesaje de suflet le-au transmis acestora in prag de…

- Gabriela Cristea și-a pus admiratorii din mediul virtual pe ganduri, dupa ce i-a anunțat ca a ajuns cu fiica cea mare la medic. Pentru a nu-i ține insa prea mult pe jar, soția lui Tavi Clonda le-a dezvaluit motivul pentru care Victoria a mers la medic.

- Gabriela Cristea și-a ingrijorat admiratorii din mediul virtual, dupa ce i-a anunțat ca a ajuns pe mainile medicilor. Pentru a-i liniști, soția lui Tavi Clonda le-a explicat insa pas cu pas motivul pentru care a fost nevoita sa-i ceara ajutorul doctorului. Iata ce s-a intamplat cu vedeta!