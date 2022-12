Anunțul ferm al pompierilor pentru noaptea de Revelion: NU permiteți așa ceva! ”Mai este foarte putin timp pana la noaptea dintre ani, iar noi, pompierii, avem o recomandare pentru voi: Renuntati la utilizarea petardelor, artificiilor periculoase sau a altor mijloace pirotehnice! NU permiteti copiilor jocul cu petarde si artificii! Toate aceste actiuni se pot intoarce impotriva celor care le folosesc! Nu deveniti victime si nu-i puneti in pericol pe ceilalti. In afara acestei masuri pe care trebuie sa o respectam fiecare dintre noi, in perioada imediat urmatoare, aproape 5.000 de pompieri care incadreaza peste 3.600 de mijloace tehnice vor asigura, zilnic, misiunile pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

