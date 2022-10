Anunțul făcut de WhatsApp. Ce nu vor mai putea face utilizatorii WhatsApp lanseaza un mod de a interzice utilizatorilor sa foloseasca o functie populara pentru a proteja confidentialitatea. Mark Zuckerberg vrea sa interzica utilizatorilor capturile de ecran ale mesajele temporare, de tip "view once", ale imaginilor si videoclipurilor. Modificarea a fost anuntata in luna august, dar acum este disponibila pentru testare pentru unii utilizatori. Specialistii in tehnologie au descoperit functia in versiunea beta a WhatsApp pe Android. Asta inseamna ca utilizatorii aplicatiei vor putea sa incerce noua versiune. WhatsApp va impiedica utilizatorii sa faca o captura… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

