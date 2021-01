Stiri pe aceeasi tema

- Livian de la Puterea Dragostei revine in atenția fanilor pe care i-a adunat cu ajutorul show-ului de iubire. Acesta discuta pentru prima oara despre copil. Ce nume a ales și cum vede acesta viitorul? Livian de al Puterea Dragostei, marturii despre copil. Ce nume vrea a ales? Fiul lui Nelson Mondialu’…

- In vara acestui an, a decis sa nu mai prezinte emisiunea “Puterea Dragostei” pentru a se putea dedica baietelului ei, dar si pentru a mentine vie relatia pe care o are de ceva timp cu un barbat misterios. Acum, Andreea Mantea face primele declarații despre al doilea copil. Andreea Mantea va fi mama…

- Despre Cezar Ouatu se pot spune multe. Este un artist complet, fost concurent la ”Ferma”. Și recent, a cunoscut dragostea din nou, alaturi de noua sa partenera de viața. Chiar daca suntem in pandemie, Cezar a avut activitate, ceea ce a insemnat și beneficii financiare consistente. Cezar Ouatu nu are…

- Anca Serea, soția lui Adi Sana, a facut primele declarații despre a șaptea sarcina. Ce spune vedeta despre despre viitorul copil, vedeți in articolul de mai jos. Anda Serea, mama a șase copii, a facut marele anunț despre al șapte-lea bebeluș Anca Serea și Adi Sana nu au de gand sa se opreasca, dupa…

- Dupa cererea in casatorie care a topit inimile fanilor, Cleopatra Stratan și Edward Sanda fac primele declarații despre copil. Toata lumea astepta aceste marturisiri din partea celor doi cantareti. Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre posibilitatea de a avea un copil In urma cu doua luni, admiratorii…

- Cristian Daminuța „a dat din casa” și a facut dezvaluiri uluitoare despre viitorul copil. Faimosul fotbalist susține ca vrea sa-și mareasca familia, dupa ce frumoasa lui partenera, Madalina, i-a oferit un baiețel superb, pe nume Dominic.

- Simona Halep are coronavirus! Anunțul a fost facut chiar de jucatoarea de pe locul 2 mondial. Aceasta a precizat ca are simptome ușoare, iar starea ei de sanatate este buna. Programul competițional nu este pus in pericol. Halep incheiase deja sezonul 2020 și nu va avea probleme sa revina pentru Australian…

- Elena Ionescu a facut primele declarații dupa ce a fost șantajata in mediul virtual. Cantareața nu mai are liniște de cand contul de Instagram i-a fost spart de un hacker. Iata cine este cel care-i vrea raul artistei!