- "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia de investitii in cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neaga - si noi ne-am pus in programul de guvernare, atat al Partidului National Liberal, cat si al Aliantei PNL - USR PLUS…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marți ca exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate incepe mai repede de 2024-2025. Demnitarul a spus ca decizia ar putea fi luata anul acesta, in urma unei...

- „Eu am afirmat anul trecut, inainte de liberalizare ca se vor ieftini. Am avut schimburi de replici destul de dure cu furnizorii, care au incercat și atunci sa propage ideea ca se vor scumpi. Pana la urma am avut dreptate, prețurile la gaze naturale au fost mai mici. In aceasta iarna platim prețuri…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru functia de premier, Florin Citu, si ca el a fost propus pentru a prelua sefia Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . “I-am prezentat pozitia de principiu a PNL. PNL, consecvent actiunii sale…

- Astazi ar fi trebuit sa fie ziua in care CCR sa-și dea verdictul cu privire la majorarea pensiilor. Decizia a fost amanata pentru o data ulterioara. Ordonanța aprobata in Parlament obliga Guvernul sa mareasca pensiile cu 40%, dar nu sunt bani la buget. Daca, pentru moment, acest lucru nu pare viabil,…

- Compania Romgaz negociaza achizitia participatiei pe care compania americana Exxon o are in proiectul de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagra, a declarat miercuri Viorgil Popescu, Ministrul Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, intr-o conferința de presa. “In acest moment…

- Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca autoritatile romane sunt dispuse sa finanteze proiectul de incepere a exploatarii gazelor naturale pe unul dintre zacamintele din Marea Neagra, in situatia in care compania americana Exxon Mobil se va retrage din proiect.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca pentru unul dintre proiectele care vizeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra lucrarile sunt in curs. ”In ceea ce priveste exploatarea pe celalalt zacamant, aici este o chestiune de decizie din partea uneia dintre cele doua firme care sunt in consortiu. Asteptam…