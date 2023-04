Stiri pe aceeasi tema

- Shakira „implora” mass-media sa respecte dreptul ei și al copiilor ei la intimitate! Cunoscuta artista și fiii ei, Milan, in varsta de 10 ani, și Sasha, in varsta de 8 ani, s-au mutat din Barcelona la Miami, dupa desparțirea ei de Gerard Pique. Cantareața in varsta de 46 de ani a distribuit de curand…

- Avocatii Shakirei si ai lui Gerard Pique se vor intalni saptamana viitoare pentru a stabili detaliile privind intalnirile copiilor cu fostul fotbalist de la FC Barcelona, scrie Mundo Deportivo. Dupa o relatie de 10 ani, Shakira si Pique si-au anuntat despartirea in iunie 2022, dupa aproape 12 ani de…

- Controversa este departe de a se incheia pentru Gerard Pique. Starul de fotbal este acum pe prima pagina a ziarelor in urma unor noi informații despre un aparent scandal in care sunt implicați noua sa iubita Clara Chia și fostul sau antrenor de la Barcelona, Pep Guardiola. Detaliile au fost publicate…

- Shakira a fost surprinsa luandu-și ramas bun cu lacrimi in ochi de la prieteni, in timp ce parasește Barcelona pentru a se muta la Miami cu fiii ei, in urma desparțirii sale de Gerard Pique. Presa spaniola a descris scenele ca fiind „ultimul ei ramas bun" de la vechea viața, inainte de a incepe un nou…

- Shakira incheie un capitol din viața ei: a parasit definitiv orașul in care și-a intemeiat o familie alaturi de Gerard Pique. Cantareața a fost surprinsa de paparazzi alaturi de cei doi baieți pe aeroportul din Barcelona. Destinația ndash; Miami.

- Mihaela Borcea și-a facut bagajele și a plecat din țara impreuna cu iubitul ei. Fosta soție a lui Cristi Borcea se afla in vacanța, unde petrece clipe de neuitat alaturi de partenerul ei. Mihaela Borcea a simțit ca are nevoie de o pauza dupa programul incarcat din ultima perioada și a decis sa plece…

- Shakira și Gerard Pique au trait o poveste de dragoste furtunoasa, in lumina reflectoarelor, timp de 12 ani de zile. Deși au avut o familie frumoasa, alaturi de cei doi copii ai lor, Milan și Sasha, artista columbiana și fostul fotbalist de la FC Barcelona nu au ajuns niciodata in fața altarului. Motivul…

- Noi detalii ies la iveala in scandalul dintre Shakira și Pique. Presa din Spania a facut publice imagini in care mama starului de la Barcelona apare in timp ce o impingea cu mana in fața pe artista și ii facea semn sa taca. Langa ele se afla și Pique care, in tot acel timp, nu a intervenit, ba mai mult,…