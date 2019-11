Stiri pe aceeasi tema

- Ce se poate schimba, inainte de votul din Parlament "Se poate schimba totul. Domnul Orban, ca si domnul Iohannis, care este adevaratul conducator al acestui guvern, nu va schimba ministrii care au primit aviz negativ. Si, sigur, este marea batalie a intrunirii cvorumului, luni, cand au votul.…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, afirma ca sunt asigurate 225 de voturi pentru votarea Guvernului si mai exista angajamente din partea a cel putin noua parlamentari in acest sens. "Voturi institutionale...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, afirma ca sunt asigurate 225 de voturi pentru votarea Guvernului si mai exista angajamente din partea a cel putin noua parlamentari in acest sens. "Voturi institutionale...

- Se adacește incertitudinea in ce privește Guvernului lui Ludovic Orban, care pare sa piarda teren cu fiecare zi. Ultima zi de negocieri in vederea susținerii unui Executiv PNL aduce mare neliniște in randurile partidului. Refuzul categoric al Pro Romania de a susține Guvernul Orban il aduce pe premierul…

- Ludovic Orban se bazeaza, pana acum, pe un numar de 221 de voturi pentru investirea Guvernului in Parlament, conform Mediafax. Pentru a fi validat Executivul, sunt necesare 233 de voturi in plenul reunit, ceea se inseamna ca liberalilor le lipsesc 12 voturi. In momentul de fața grupurile PNL…

- Ludovic Orban se intalneste miercuri, de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea Guvernului. Este nevoie de minimimum 233 voturi in Parlament pentru ca Guvernul Orban sa treaca. Premierul desemnat se poate baza pe 216 voturi de…

- ”Eu le-am spus colegilor mei care negociaza ca ii rog un singur lucru, sa nu renunțe la principii și sa nu renunțe la toate condițiile pe care noi le-am prezentat și toate oferta electorala pe care noi am prezentat-o. In momentul in care am renunța la anumite condiții, ne-am trezi cu un electorat…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a explicat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prefera ca Guvernul Orban sa pice și sa-și asume situație, decat sa cedeze șantajului altor partide reprezentați de mana de parlamentari.