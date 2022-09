Stiri pe aceeasi tema

- Intregul Regat la Marii Britanii, și intreaga lume occidentala, deplange moartea Reginei Elisabeta a II-a. Șefii de state și guverne, inclusiv din Romania, au trimis mesaje de condoleanțe și și-au confirmat prezența la funerariile regale. Un alt aspect, extrem de important și așteptat, a fost reacția…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu preconizeaza sa asiste la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care ar urma sa aiba loc in circa 10 zile la Londra, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite AFP.

- Anunțul privind moartea reginei Elisabeta a II-a a adunat joi seara sute de britanici indoliați in fata Palatului Buckingham. Oamenii s-au strans pentru a-i aduce un omagiu ”preaiubitei” regine, cantand imnul național, transmite BBC. Marea Britanie e in doliu dupa ce regina Elisabeta a II-a, cel mai…

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…

- Transferul puterii intre Boris Johnson și Liz Truss a avut loc marți la Balmoral, in Scoția, nu in palatul Buckingham din Londra așa cum este tradiția, din cauza problemelor de mobilitate ale reginei. Liz Truss a devenit astfel oficial premier, primind din partea reginei misiunea de a forma noul guvern.…

- Decretul dat joi de Vladimir Putin ce prevede creșterea dimensiunii armatei ruse incepand cu ianuarie 2023 este puțin probabil sa genereze o putere de lupta semnificativa in viitorul apropiat și indica faptul ca este puțin probabil ca Putin sa ordone o mobilizare in masa in curand, spune Institutul…

- Presedintii rus Vladimir Putin si francez Emmanuel Macron nu au mai avut nicio convorbire telefonica de doua luni pentru ca Franta este o tara "neprietenoasa" cu care discutiile nu sunt in prezent "necesare", a declarat vineri Kremlinul, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a acuzat recent Rusia cu privire la „raspunsurile nucleare imprudente și periculoase”, solicitand Moscovei și, implicit liderului rus, sa renunțe la amenințarile sale privind controlul armelor nucleare, cat și folosirea acestora. Anunțul SUA privind folosirea…