- Concertul, care care urma sa aiba loc pe 25 septembrie, in cadrul primei ediții a evenimentului Sound of Bucharest, s-a amanat pentru 2022. Organizatorii au decis sa amane evenimentul din cauza restricțiilor impuse de autoritați. Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook al artistului, concertul…

- Interpretul pieselor „Nu pleca”, impreuna cu Mihaela Runceanu, și „Intr-un oraș, intr-un tramvai”, s-a stins din viața. Dorin Anastasiu a murit la 78 de ani. Ultimii ani din viața i-a petrecut intr-o mare discreție, facand ceea ce iubea cel mai mult: muzica. Dorin Anastasiu a fost unul dintre cei mai…

- Toti spectatorii care au cumparat bilete vor intra la concerte, precizeaza organizatorii Festivalului “George Enescu”, mentionand ca este respectata limita de 70% de ocupare a salii. Sursa citata mentioneaza ca, in urma unei erori de redactare a unei adrese din partea ARTEXIM, Prefectura Capitalei a…

- Sala Mare a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București a primit joi numele actorului Ion Caramitru, anunța Mediafax. „A fost un privilegiu sa pot participa astazi la ceremonia de schimbare a denumirii Salii Mari a Teatrului Național „I.L. Caragiale” București, in Sala Ion Caramitru.…

- Cum nesiguranța vremilor in care traim este din ce in ce mai pronunțata, orice urma de normalitate este binevenita. Astfel, concertul reprogramat al artistului Paul Surugiu-Fuego de la Sala Palatului din București va avea loc, fara modificari, in condițiile actuale impuse de catre autoritați, pe data…

- Una dintre cele mai apreciate și cunoscute compoziții din lume, „Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, va rasuna in Biserica Neagra. Duminica, 12 septembrie, ora 17:00, Orchestra Pavilionul Artiștilor (OPA) va interpreta „Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, una dintre cele mai apreciate și cunoscute compoziții…

- Directorul Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia, Nicușor Marcu, a decedat dupa o boala grea cu care a luptat pana in ultimul moment. Anunțul a fost facut pe contul de Facebook al insituției de invațamant. ”Cu durere in suflet, va anunțam ca Nicușor Marcu, director al Liceului cu Program Sportiv…

- O companie americana recruteaza romani si le ofera salarii ca in Silicon Valley pentru munca de la distanța. Compania americana Crossover cauta manageri IT care sa fie platiti cu sume cuprinse intre 16.600 dolari si 33.300 dolari pe luna. „Un coleg care lucreaza din Iasi, Cluj,…