Anunțul făcut de FC Bayern Munchen Gruparea FC Bayern Munchen a anuntat, marti, ca doneaza un milion de euro pentru victimele inundatiilor din sudul Germaniei. „Inundatiile au provocat pagube mari si suferinte ingrozitoare. Mai ales, in astfel de situatii exceptionale, este nevoie de un spirit comunitar deosebit, asa cum demonstreaza in prezent multi oameni aflati in mijlocul evenimentelor. {{750238}}FC Bayern doreste sa dea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Gruparea FC Bayern Munchen a anuntat, marti, ca doneaza un milion de euro pentru victimele inundatiilor din sudul Germaniei, informeaza News.ro.Potrivit sursei citate, scopul este de a oferi un ajutor rapid si nebirocratic celor afectati din Bavaria si Baden-Wurttemberg.

