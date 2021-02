Stiri pe aceeasi tema

- Vestea incendiului care a avut loc la Matei Balș continua sa fie un șoc pentru toata lumea! Mai multe vedete din Romania, cu ochii in lacrimi dupa tragedia de la Matei Balș! Ce mesaje au postat Jorge și Mihai Morar? Patru oameni au murit in incendiu!

- Amandoi iși doresc pace, dar tot amandoi sunt in plin scandal de fiecare data! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au decis sa se separe in urma cu un an și jumatate, dar chiar și acum sunt in plin proces de divorț, unul foarte greu! Astazi, de ziua fiului lor cel mic, Claudia Patrașcanu a postat mai…

- Claudia Patrașcanu, fosta soție a lui Gabi Badalau, fiul baronului PSD cu același nume din Giurgiu, a facut aseara la Realitatea.Plus o serie de dezvaluri incredibile despre ceea ce se intamplat in perioada cand erau casatoriți. „Tot timpul, chiar și parinții lui au avut o problema pentru ca el nu…

- In urma cu mai bine de un an de zile Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au decis sa puna punct mariajului lor, insa iata ca lucrurile intre ei nu au fost incheiate nici pana in ziua de azi! Scandal dupa scandal, iar dezvaluirile vedetei continua sa apara! Povestea complicata a divorțului celor doi!

- Jador și-a șocat fanii printr-o veste neașteptata. Celebrul cantareț și-a anunțat admiratorii ca va pleca din Romania anul viitor pentru o perioada de cinci, șase luni. Artistul le-a transmis internauților decizia avand lacrimi in ochi.

- Claudia Patrașcanu trece prin momente grele dupa desparțirea de soțul ei. Zilele trecute a postat un mesaj in mediul virtual in care dezvaluie ca Gabi Badalau vrea sa ii ia cei doi copii, in urma luptei in istanța pentru custodia acestora, iar acum, vedeta continua seria dezvaluirilor. In cadrul unui…

- Este scandal mare in showbiz. Gabi Badalau, atac grav la Claudia Patrașcanu dupa ce aceasta l-a acuzat pe fostul sot ca o vrea in pamant. Ce spune fiul politicianului PSD Niculae Badalau despre cantareata?! Gabi Badalau si Claudia Patrașcanu, in plin razboi Desi au inceput procedurile de divort in urma…