- Compania germana BioNTech si partenerul sau american Pfizer au anuntat vineri ca au depus o cerere de autorizare in Uniunea Europeana a vaccinului lor anti-COVID pentru grupa de varsta 12-15 ani. Astfel, serul ar putea fi disponibil pentru imunizarea copiilor din luna iunie, relateaza AFP, citata de…

- Compania BioNTech a anunțat ca asteapta pentru luna septembrie rezultatele de la testele vaccinului sau anti-COVID-19 produs impreuna cu partenerul american Pfizer in cazul copiilor mici, inclusiv al bebelusilor de sase luni, iar cele pentru copii intre 5 si 12 ani sunt asteptate in iulie, relateaza…

- Avand in vedere situația neplacuta cu privire la deficitul de vaccinuri recepționate de la compania Pfizer, din data de 4 februarie, pana pe 16 februarie vaccinarea continua cu vaccinul Moderna. Pana pe 2 februarie, Romania primise 36.000 de doze Moderna, care se adauga celor 948.149 de doze deja recepționate…