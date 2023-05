Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoarea la Napoli, dupa castigarea titlului asteptat de 33 de ani. Jucatorii antrenati de Luciano Spalletti au devenit matematic campioni in Serie A cu cinci etape inainte de final. S-a declansat nebunia dupa meciul Udinese – Napoli, scor 1-1. Napoli putea sa inceapa petrecerea inca de duminica,…

- Napoli a caștigat titlul in Serie A dupa o pauza de 33 de ani. Formația antrenata de Luciano Spalletti a obținut un rezultat de egalitate la Udinese (1-1) și a devenit campioana Italiei cu 5 etape inainte de finalul sezonului.

- Aurelio De Laurentiis (73 de ani), patronul celor de la Napoli, spune ca titlul pe care formația de langa Vezuviu il va cuceri, cel mai probabil, in actualul sezon de Serie A, va fi unul caștigat in mod corect, nu prin jocuri de culise. Finanțatorul napoletanilor a precizat, de asemenea, ca Napoli…

- Aflata aproape de cucerirea primului titlu in Serie A fara Diego Maradona, Napoli parea de neoprit in acest sezon, dar echipa lui Luciano Spalletti a fost eliminata de AC Milan in sferturile Champions League. Dupa partida retur, scor 1-1 (1-2 la general), Khvicha Kvaratskhelia a postat un mesaj pe rețelele…

- Napoli s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale UEFA Champions League! Echipa lui Luciano Spalletti a bifat o performanța fabuloasa, unica in istoria clubului din Serie A. Italienii au trecut de Eintracht Frankfurt in optimi, cu scorul general de 5-0, și și-au asigurat locul printre ultimele…

- Villarreal – Barcelona 0-1. Pedri a fost eroul catalanilor in meciul din etapa a 21-a din La Liga, cu golul marcat in minutul 18. A fost spectacol și in Serie A, acolo unde Napoli continua cursa pentru cel de-al 3-lea titlu de campioana din istoria clubului. Jucatorii lui Luciano Spalletti au facut…

- Aurelio De Laurentiis (72 de ani) are idei trasnite și sugereaza ce schimbari ar trebui adoptate rapid in fotbal pentru dinamizarea lui. Proprietarul liderului din Serie A vrea eliminarea pauzei de un sfert de ora dintre cele doua reprize. „Regulile s-au invechit, fotbalul are 150 de ani și trebuie…