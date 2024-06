Stiri pe aceeasi tema

- Forul suprem continental s-a declarat in mod oficial impresionat de felul in care s-au cantat imnurile naționale ale țarilor la acest turneu final din Germania. Printre cei remarcați de UEFA, intr-un buletin special publicat azi, s-au numarat elevii lui Edward Iordanescu, alaturi de italieni, croați…

- Portarul Florin Nița a declarat miercuri, 26 iunie, dupa ce Romania a remizat cu Slovacia și s-a calificat din grupele EURO 2024 dupa o pauza de 24 de ani, ca rezultatul este munca intregii echipe, nu doar a unui singur jucator.Slovacia a deschis scorul in minutul 24, prin Duda, iar Razan Marin a egalat…

- Fundașul Andrei Rațiu a declarat miercuri, 26 iunie, dupa ce Romania a remizat cu Slovacia și s-a calificat din grupele EURO 2024 dupa o pauza de 24 de ani, ca tricolorii simt o bucurie imensa.Slovacia a deschis scorul in minutul 24, prin Duda, iar Razan Marin a egalat in minutul 37, dintr-un penalty…

- Jucatorii nationalei de fotbal s-au bucurat duminica de cateva ore prețioase alaturi de familiile lor, in cantonamentul de la Wurzburg, Germania, inainte de urmatorul meci, cel decisiv, cu Slovacia, pe 26 iunie, transmite FRF.„Duminica, in cantonamentul de la Wurzburg, Germania, a avut loc un moment…

- „Naționala” Belgiei o știm, lotul cu care Domenico Tedesco va sosi in Germania a fost, deja, analizat in Național. Haideți sa vedem și cum arata loturile celorlalte doua adversare ale Romaniei din grupa E. Sa incepem, in ordinea calificarii, cu Slovacia, aflata la al treilea „european” la rand. In 2016,…

- Edward Iordanescu, selecționerul echipei naționale a sunat adunarea! Iar in aceasta seara „tricolorii” au efectuat in aceasta seara prima ședința de pregatire inainte de ultimele teste premergatoare turneului final din Germania, meciurile cu Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (7 iunie). Unii dintre…

- Am trecut peste preliminarii, ne-am aflat cei trei adversari din Grupa E a Europeanului din Germania, iar acum mingea e in terenul lui Edward Iordanescu, Generalul care trebuie sa-și formeze Armata cu care va ataca turneul final care incepe pe 14 iunie. Unii dintre eroi se știu, alții trec prin emoții,…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, i-a transmis internationalului Olimpiu Morutan ca este alaturi de el, dupa accidentarea grava suferita de jucatorul echipei Ankaragucu. „Toti alaturi de tine, Oli! Totul va fi mai greu si mai trist fara tine, dar vom lupta si pentru tine! Suntem convinsi, fiecare,…