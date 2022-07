Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Fatih Birol, director executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), a propus cinci acțiuni concrete pe care liderii europeni ar trebui sa le intreprinda pentru a evita o criza majora de gaze. Iata despre ce este vorba.

- Agentia Internationala pentru Energie a avertizat ca Europa trebuie sa se pregateasca pentru o oprire totala a furnizarii de gaze rusesti inca din iarna aceasta, indemnand guvernele sa ia masuri pentru a reduce cererea si a mentine deschise centralele nucleare, a declarat seful Agentiei Internationale…

- Agenția Internaționala pentru Energie (IEA) a avertizat ca Europa trebuie sa se pregateasca imediat pentru o oprire completa a exporturilor de gaze din Rusia in aceasta iarna, indemnand guvernele sa ia masuri pentru a reduce cererea și a menține deschise centralele nucleare invechite. Fatih Birol, șeful…

