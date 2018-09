Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis este in stare sa faca „orice impotriva acestui Guvern, acestei Coalitii, sa faca ceva in aceasta toamna, sa dea Guvernul jos, chiar si prin violenta”, pentru ca legea pensiilor sa nu intre in vigoare. Dragnea a spus si…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat miercuri seara ca liderii PSD și ALDE vor anunța pe 15 octombrie daca vor avea candidați separați la alegerile prezidențiale sau daca cele doua partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”.”Vom face un…

- Președinții organizațiilor județene PSD, consultați de MEDIAFAX, nu exclud varianta ca social-democrații sa susțina la alegerile prezidențiale un candidat care nu este membru de partid, insa doar in anumite condiții.Președintele organizației PSD Sector 5 din București, Daniel Florea, a declarat,…

- Partidul Social Democrat nu si-a desemnat inca un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019. In caz de nevoie, acesta ar putea fi actualul ministru de Finante, Eugen Teodorovici. Acesta a recunoscut, la emisiunea Romania 9 de la TVR, ca nu este strain de asemenea dorinte.Vezi si: Parmezanul,…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de aproape 10.000 de lei pe luna, cu 3.400 de lei mai mare decat in 2016, totalizand un venit de peste 119.000 de lei pe an, potrivit declaratiei sale de avere. Firea are sase terenuri, cumparate de ea sau de sotul acesteia, primarul Voluntariului…

- La mitingul PSD din Capitala, care va avea loc sambata seara, sunt așteptate „cateva sute de mii” de persoane din toata țara. Din acest motiv, exista nevoia de a lua masuri de precauție pentru ca totul sa se desfașoare fara probleme sau violențe. Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care declara…

- Jurnalistul George Berevoianu a murit miercuri, 6 iunie, dupa o lunga și grea suferința. Anunțul a fost facut de realizatorul TV Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook. „Colegul nostru George Berevoianu a plecat astazi la Ceruri! Bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook. …

- Vicepresedintele PSD Robert Negoita a declarat, luni, declanșarea procedurii de suspendare din funcție a presedintelui Klaus Iohannis daca nu o va revoca pe sefa DNA ar fi ”o idee greșita”, dar a susținut ca ar trebui schimbate reglementarile actuale.''Consider ca e o idee gresita sa il suspendam…