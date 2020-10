Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…

- Majorarea pensiilor cu 14% prevazuta de ultima propunere a Guvernului va reduce presiunea asupra bugetului public comparativ cu o majorare de 40%, conform agenției de evaluare Fitch. Majorarea pensiilor și stabilitatea politica sunt puncte importante pentru ratingul de țara al Romaniei, de care depinde…

- "Cu siguranta", a raspuns Ludovic Orban, dupa ce a fost intrebat daca va sesiza CCR in cazul in care PSD modifica proiectul referitor la rectificarea bugetara. Potrivit News.ro, fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a precizat ca PSD va depune amendamente la proiectul de lege cu…

- „Rectificarea bugetara vine intr-un moment in care avem si informatiile pentru cresterea economica sau dinamica economie in trimestrul 2, care arata clar ca economia in trimestrul 2 a incetinit, dar in acelasi timp pastreaza estimarile pe care le avem cele mai recente de la Comisia Nationala de Prognoza.…

- Florin Cițu a precizat ca pensiile vor crește cu „cu cea mai mare suma”, dar fara sa precizeze procentul. Totodata, ministrul a precizat ca rectificarea se bazeaza pe o scadere a PIB de 3,8%, revizuita de la 1,9% cat a estimat Comisia Naționala de Prognoza. In ceea ce privește deficitul bugetar, rectificarea…

- Specialistii spun ca, tot spre sfarsitul anului, se va vedea impactul pe care majorarea pensiilor si alocatiilor il va avea asupra economiei. „Veștile nu sunt bune și avem foarte multe riscuri la orizont. Pe finalul acestui an ne așteptam la probleme pentru companii, de aceea exista riscul…