Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii dr. Adriana Pistol a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a fost identificat un focar de infectie intraspitaliceasca.

- ALBA: Un deces și 25 de cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 5 octombrie Au fost inregistrate 25 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), miercuri, 5 octombrie. …

- Peste 2.000 de noi cazuri de Covid și 7 decese, raportate in ultimele 24 de ore. Situația din Timiș. Peste 2.000 de noi cazuri de Covid și 7 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat duminica Ministerul Sanatații.

- ALBA: Un deces și 33 de cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 17 august Au fost inregistrate 33 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), miercuri, 17 august. Comparativ,…

- ALBA: 69 de cazuri COVID și un deces, raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 8 august Au fost inregistrate 69 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 8 august. Comparativ,…

- ALBA: 128 de cazuri COVID și un deces, raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 6 august Au fost inregistrate 128 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), sambata, 6 august. Comparativ,…

- ALBA: 152 de cazuri COVID și un deces, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 28 iulie Au fost inregistrate 152 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 28 iulie. Numarul de infectari…

- Aproape 5.000 de noi cazuri COVID și 5 decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…